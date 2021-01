‘Brexit zit Brits vestigingsklimaat voor familiebedrijven dwars’

Het Verenigd Koninkrijk is door de brexit iets minder aantrekkelijk geworden voor familiebedrijven om zich in het land te vestigen, maar heeft in vergelijking met andere landen nog steeds een redelijk goede positie. Dat blijkt uit Duits onderzoek naar familiebedrijven en welk land daarvoor het beste vestigingsklimaat heeft. Het Verenigd Koninkrijk zakte op de ranglijst voor meest aantrekkelijke landen voor familiebedrijven van de eerste naar de tweede plek en liet daarmee de Verenigde Staten voorgaan.