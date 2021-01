‘Terughoudendheid op beurzen door coronavirus en lockdowns’

De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt maandag afwachtend te beginnen aan de nieuwe week. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting lager openen. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar de ontwikkelingen rond het coronavirus en de lockdowns in veel Europese landen. Ook begint deze week het cijferseizoen. Op het Damrak komt onder meer maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway later in de week met resultaten.