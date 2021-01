NS: slot ov-fiets gaat voortaan open met ov-chipkaart

Geen gedoe meer door kwijtgeraakte fietssleutels. De Nederlandse Spoorwegen gaan de ov-fiets voorzien van een elektronisch slot dat opent en sluit met de ov-chipkaart. De eerste vierhonderd fietsen met zo’n nieuw slot staan in de stalling van station Apeldoorn en zijn vanaf maandag in gebruik. Aan het einde van dit jaar is waarschijnlijk zo’n 70 procent van de ov-fietsen voorzien van een elektronisch slot, meldt NS.