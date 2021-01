Hof doet uitspraak in hoger beroep tegen moeder van Sharleyne

Het gerechtshof in Leeuwarden doet maandag uitspraak in de strafzaak tegen de 41-jarige Hélène J., die ervan wordt verdacht haar dochter Sharleyne te hebben gedood. De rechtbank in Assen sprak J. in 2018 vrij wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep en eiste vorige maand bij het hof opnieuw een celstraf van tien jaar. Justitie verdenkt J. van doodslag.