Suriname verwacht flinke stijging aantal coronagevallen

Het aantal Covid-19 positief geteste personen in Suriname zal de komende twee weken stijgen naar rond de honderd tot honderdtwintig gevallen per dag. Daarna zal een daling inzetten. Dat is althans de verwachting van de Surinaamse autoriteiten, zo maakten ze zondagavond tijdens een persconferentie in Paramaribo bekend.