Gemeente grijpt in: Eindhovens restaurant open en weer dicht

Handhavers van de gemeente Eindhoven hebben zondagavond met assistentie van de politie een „laatste waarschuwing” gegeven aan een restaurant in de Brabantse stad. BBQ-restaurant De Kiet in Eindhoven had ondanks de lockdown zijn deuren toch geopend. Mensen konden er binnen eten. De eigenaren van de zaak hebben de eters inmiddels naar huis gestuurd.