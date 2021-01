Avondklok in meerdere Franse departementen vervroegd

De Franse regering heeft in acht departementen de avondklok vervroegd van 20.00 naar 18.00 uur vanwege de dreiging die uitgaat van meer besmettelijke varianten van het coronavirus. Het gaat onder meer om Bouches-du-Rhône waarin Marseille ligt. De maatregel gaat zondag in. In dit Franse departement werden het afgelopen etmaal 21 gevallen van de Britse variant aangetroffen.