Aantal coronapatienten in ziekenhuizen daalt verder

Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in ziekenhuizen is verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen 2567 mensen met corona. Dat is 69 minder dan vrijdag. Van hen liggen er 693 op de ic, een daling van 7 patiënten, en 1874 op de kliniek, 62 patiënten minder dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).