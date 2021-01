Drukte op Russische luchthavens bij einde nieuwjaarsvakantie

Ondanks het rondwarende coronavirus en het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven was het bij verschillende luchthavens in Rusland zaterdag een drukte van belang. Op foto’s en video’s waren lange wachtrijen te zien binnen en buiten de terminals van onder ander de luchthavens van Sotsji aan de Zwarte Zee en Moermansk in het Noorden van het land.