Sneeuw trekt veel mensen naar buitengebied rond Drielandenpunt

Ondanks een oproep van de gemeente Vaals (Limburg) zaterdag weg te blijven loopt het verkeer in de wegen rond de buitengebieden van Vaals zaterdagmiddag vast. Talloze dagjesmensen komen af op de sneeuw rond het Drielandenpunt en de bossen rond het naburige Vijlen. Medewerkers van gemeente, politie en Staatsbosbeheer proberen de verkeersstromen in het heuvellandschap in goede banen te leiden, zei een woordvoerder van de gemeente. „De wegen kunnen de drukte niet aan”, zei de woordvoerder.