Bizons Blijdorp kunnen spelen met ‘koninklijke’ kerstbomen

Bizons in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam hebben een ‘koninklijk speeltje’ gekregen: de kerstbomen die tijdens de feestdagen bij Paleis Noordeinde en Paleis Huis ten Bosch hebben gestaan. Ze zijn naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam gebracht, zo maakte het Koninklijk Huis zaterdag bekend. In een filmpje op het Instagram-account van het Koninklijk Huis is te zien hoe de kerstboom voor Paleis Noordeinde wordt omgezaagd en samen met de andere boom naar Rotterdam wordt gebracht op een grote wagen.