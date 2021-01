Agenten mishandeld door winkelpersoneel zonder mondkapje

Twee agenten zijn vrijdag in Eindhoven mishandeld door winkelpersoneel zonder mondkapjes. Ze kwamen naar de winkel om boa’s van de gemeente assisteren. Omdat de eigenaar van de winkel aan de Kleine Berg weigerde om mee te werken, werd hij aangehouden. Hij verzette zich volgens de politie daarbij hevig. Een 59-jarige medewerker probeerde de aanhouding te voorkomen en nam een van de agenten in een stevige wurggreep. De politieman liep daarbij een spierkneuzing op in zijn nek. Een andere agent werd door dezelfde medewerker hard geschopt tegen haar been.