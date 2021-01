Gladheid in groot deel van het land door ijzel

DE BILT (ANP). Het KNMI waarschuwt weggebruikers voor mogelijk gevaarlijke situaties in het verkeer vanwege mist en gladheid in een groot deel van het land. In het noorden en midden is code oranje uitgeroepen vanwege ijzel. Er zijn al diverse ongelukken gebeurd door de gladheid, meldt het instituut. Zo meldt de brandweer in Staphorst bijvoorbeeld dat er door extreme gladheid A28 en de rest die regio al drie meldingen bijna tegelijkertijd binnenkwamen: zo raakten twee auto’s in de sloot ter hoogte van De Lichtmis aan de A28 en vloog er een auto uit de bocht op de Hasselterweg in Rouveen.