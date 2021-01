‘Britten willen weer handel in Zwitserse aandelen vanuit Londen’

Het Verenigd Koninkrijk wil weer kunnen handelen in Zwitserse aandelen vanuit Londen. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times wordt een wijziging van de regels deze week in het Britse parlement voorgesteld. Het zou een eerste belangrijke breuk zijn met het Europese beleid inzake financiële diensten sinds het einde van de brexitovergangsperiode.