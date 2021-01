Raad van State onderzoekt uitspraken na toeslagenaffaire

De Raad van State gaat onderzoek doen naar zaken en uitspraken die in het verleden hebben gespeeld of zijn gedaan. „Wij gaan onze hele kast met zaken en uitspraken doorlichten. We willen kijken of er op andere terreinen sprake is van disproportionele gevolgen voor burgers, ook al vraagt de wet van de rechter om streng op te treden”, zo zegt de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Bart Jan van Ettekoven in Trouw.