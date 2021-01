Vijftien bestormers van Capitool aangeklaagd

Vijftien mensen worden aangeklaagd voor hun aandeel in de bestorming van het Capitool in Washington, heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag laten weten. Het gaat onder anderen om een man die ervan wordt verdacht een zelfgemaakte bom te hebben geplaatst in de buurt van het parlement en een man die inbrak in de kantoren van Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.