Pelosi wil voorkomen dat Trump atoomaanval inzet

De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft met de hoogste militair in de VS gesproken over voorzorgsmaatregelen tegen president Donald Trump. Die moeten voorkomen dat Trump vijandelijkheden begint of met toegang tot de nucleaire codes een atoomaanval inzet in de kleine twee weken dat hij nog aan de macht is.