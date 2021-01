Mooie plus voor aandelenbeurs Amsterdam

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met een mooie koerswinst gesloten na een positieve handelsweek. Vooral chipbedrijven waren in trek op het Damrak na sterke kwartaalresultaten van grote internationale chipfabrikanten. Beleggers trokken zich verder op aan de recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door optimisme over meer coronasteun.