België versoepelt één coronamaatregel: rijscholen weer open

De rijscholen in België mogen weer open. Dat heeft het Overlegcomité van alle regeringen in België besloten na een vergadering over de coronamaatregelen. Het is de enige verandering, want verder blijft het land op slot. Hoewel België het relatief goed doet in vergelijking met de buurlanden, is er volgens de leiders onvoldoende ruimte om meer coronamaatregelen te versoepelen.