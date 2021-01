Oud-rector grootseminarie Rolduc overleden

De eerste rector van het bekende Limburgse grootseminarie Rolduc, pater Haye van der Meer, is op 94-jarige leeftijd in Nijmegen overleden. Jezuïet Van der Meer speelde een vooraanstaande rol in de katholieke kerk. Hij was onder meer hoofd van de kerkelijke rechtbank en lid van het kathedraal kapittel, aldus het bisdom Roermond.