KHN: toeristen weren uit coffeeshops geen goed plan

Het is geen goed idee om buitenlandse toeristen te weigeren in Amsterdamse coffeeshops. Dat vindt de Amsterdamse tak van horecabranchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De illegale handel op straat is volgens KHN nu al niet onder controle en zal alleen maar groter worden als het voorstel van burgemeester Femke Halsema, het Openbaar Ministerie en de politie wordt ingevoerd.