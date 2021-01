AstraZeneca vraagt waarschijnlijk volgende week om groen licht voor zijn coronavaccin in de Europese Unie. Mogelijk voor eind januari heeft de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), een oordeel klaar. Dat zei de algemeen directeur van de organisatie, de Ierse Emer Cooke. Het EMA kan meer over de termijnen zeggen wanneer de aanvraag is ingediend.