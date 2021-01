Vrees voor opnieuw oplopen Belgische besmettingscijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in België daalt nog maar nauwelijks. Tussen 29 december en 4 januari werden gemiddeld 1664 bevestigde besmettingen per dag geteld, 2 procent minder dan de week daarvoor. Viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano verwacht dat de cijfers de komende dagen weer zullen stijgen, zei hij tijdens een persconferentie van het Nationale Crisiscentrum over de laatste stand van zaken in het land.