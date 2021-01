EMA: flacon Pfizer-vaccin is goed voor zes doses

Het is inderdaad mogelijk om zes in plaats van vijf doses uit een flacon van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech te halen. Dat zegt de Europese toezichthouder voor medicatie, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Voor die zesde dosis is het wel nodig om een speciaal soort injectiespuit te gebruiken. Bij een gewone spuit blijft niet genoeg vaccin over in het flesje om een zesde persoon te vaccineren.