Verkouden kind is niet welkom op noodopvang scholen Breda

Snotterige kinderen kunnen voorlopig niet naar de noodopvang van katholieke scholen in Breda. Ze zijn niet welkom vanwege de nieuwe ‘Britse variant’ van het coronavirus, die onder meer is uitgebroken rond een basisschool in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek. Scholenkoepel INOS zegt „in het belang van de veiligheid van leerlingen, medewerkers en ouders” te handelen omdat „noch de overheid, noch het RIVM heeft besloten om de bestaande maatregelen aan te scherpen”.