Sinds begin dit jaar heeft de Koninklijke Marechaussee 48 Britten aan de grens tegengehouden. Vanaf 1 januari vallen reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, vanwege de brexit, niet meer onder EU-regels en mogen zij vanwege de coronabeperkingen alleen als dat strikt noodzakelijk is Nederland nog in, meldt de marechaussee. Uitzonderingen zijn er onder voorwaarden voor bijvoorbeeld artsen of journalisten.