Natuurmonumenten vaart wel bij coronacrisis

De coronacrisis heeft voor een historische groei van het aantal leden van Natuurmonumenten gezorgd. De vereniging kreeg er in 2020 39.000 nieuwe leden bij, terwijl 31.000 kinderen lid werden van het jeugdprogramma OERRR. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal nieuwe leden in vergelijking met 2019, aldus de opgetogen natuurorganisatie, die nu 760.000 leden heeft.