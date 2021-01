Het ministerie van Defensie springt ook bij op een tijdelijke verpleegafdeling van een ziekenhuis in Voorburg. Vier militairen worden daar ingezet. De afdeling is opgezet voor mensen die niet meer in het ziekenhuis hoeven te liggen, maar die nog niet naar hun eigen huis of naar een verpleeghuis kunnen. Dit zijn vooral kwetsbare ouderen. Met de militaire hulp kan die afdeling meer mensen opnemen, zodat in andere ziekenhuizen meer bedden vrijkomen voor coronapatiënten.