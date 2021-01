Chipbedrijven ASML en ASMI stuwen AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam boekte vrijdag een stevige winst. Ook de andere Europese beursgraadmeters gingen verder vooruit. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street en keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banencijfer, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Vooral de chipbedrijven waren in trek na sterke kwartaalresultaten van grote internationale chipfabrikanten.