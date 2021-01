Weer omvangrijke tegenvaller voor Zwitserse bank Credit Suisse

ZÜRICH (ANP/BLOOMBERG). Credit Suisse zal het vierde kwartaal van 2020 afsluiten met rode cijfers. De op een na grootste bank van Zwitserland zei 850 miljoen dollar opzij te moeten zetten voor een schikking in de Verenigde Staten. Dat is nog een uitwas van de financiële crisis en het gerommel met hypotheken in de periode rond 2008.