Duitse industrie zette herstel door

De Duitse industrie heeft in november meer geproduceerd dan een maand eerder, meldt het Duitse federale statistiekbureau. Dat was door economen al verwacht, maar de toename was nog iets sterker dan voorzien. De Duitse industrie kreeg vroeg vorig jaar een klap door het coronavirus toen de vraag uit Azië wegviel, maar herstelt zich sindsdien gestaag. Extra coronamaatregelen in november tastten dat herstel dus niet aan.