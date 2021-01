‘Beurzen verder omhoog, Amerikaans banenrapport in focus’

De Amsterdamse aandelenbeurs begint vrijdag naar verwachting met winst. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters hoger te openen, na de nieuwe recordstanden op Wall Street. Beleggers kijken onder meer uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De banengroei in de Verenigde Staten is een belangrijke factor in het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank mikt onder meer op maximale werkgelegenheid voordat de rente weer omhoog gaat.