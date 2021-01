Samsung heeft last van introductie nieuwe iPhones

Elektronicabedrijf Samsung heeft in het vierde kwartaal gemerkt dat Apple zijn nieuwe iPhones op de markt heeft gebracht. Ook het feit dat Chinese telefoonmakers veel in het werk stelden om marktaandeel van het in veel landen als verdacht aangemerkte Huawei over te nemen, zat Samsung dwars. Het Zuid-Koreaanse bedrijf verscheepte minder van zijn toestellen dan Apple en Huawei en de winst was lager dan waar analisten op hadden gerekend.