Brandwondencentra: minder patiënten opgenomen deze jaarwisseling

Het aantal mensen dat met ernstige brandwonden door vuurwerk is opgenomen in een van de drie brandwondencentra is afgelopen jaarwisseling bijna gehalveerd. Waar het in 2019 nog om achttien patiënten ging, waren dat er afgelopen jaarwisseling nog maar tien. De Nederlandse Brandwonden Stichting vindt nu dat een algeheel vuurwerkverbod moet worden voortgezet.