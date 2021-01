Koerssprong Hyundai na berichten over samenwerking met Apple

De Zuid-Koreaanse automaker Hyundai schoot vrijdag omhoog op de beurs in Seoul. Naar verluidt voert het autoconcern gesprekken met het Amerikaanse technologiebedrijf Apple over een samenwerking op het gebied van elektrische auto’s en accu’s. Hyundai liet in een reactie weten met verschillende bedrijven te praten over de ontwikkeling van elektrische voertuigen en noemde Apple niet bij naam.