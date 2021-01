Criminaliteit op Curaçao door coronamaatregelen afgenomen

Op Curaçao zijn in 2020 veel minder misdrijven gepleegd dan in de jaren daarvoor. Minister van Justitie Quincy Girigorie zei dat dit een direct gevolg is van de verschillende coronamaatregelen, zoals het instellen van een avondklok. Vorig jaar zijn dertien moorden op het eiland gepleegd. In 2018 waren dat er 21 en in 2017 nog 27.