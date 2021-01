Ruim 2600 klachten bij vakantiemeldpunt Consumentenbond

Bij het coronavakantiemeldpunt van de Consumentenbond zijn sinds de opening half december tijd ruim 2600 meldingen binnengekomen. De meeste (1116) gaan over vluchten en pakketreizen (616). Het zijn vooral klachten over zaken als de trage terugbetaling wanneer een vlucht is geannuleerd of het niet kunnen inwisselen van vouchers voor geld.