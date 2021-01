Vluchteling die 18-jarige doodstak in Oss voor de rechter

De 26-jarige Soedanese vluchteling Abdallah A. moet vrijdag terechtstaan voor de fatale steekpartij april vorig jaar in Oss, waarbij de 18-jarige Rik van de Rakt overleed. Het slachtoffer was op de fiets onderweg naar zijn werk toen hij ogenschijnlijk uit het niets werd neergestoken. De rechtbank in Den Bosch trekt de middag uit voor de zaak.