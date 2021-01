Hof velt oordeel over moorden Maastricht

Het gerechtshof in Den Bosch doet vrijdag uitspraak in de strafzaak in hoger beroep tegen de 40-jarige Osama I. Hij wordt ervan verdacht dat hij in Maastricht op 14 december 2017 op gruwelijke wijze een 46-jarige man en kort daarna een 56-jarige vrouw om het leven heeft gebracht en twee anderen heeft verwond. Het Openbaar Ministerie heeft bevestiging van het vonnis van de rechtbank geëist: 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging.