VDL en DSM begonnen met productie mondkapjes

De eerste mondkapjes van industrieconcern VDL en speciaalchemiebedrijf DSM zijn in Helmond van de fabrieksband gerold. De twee bedrijven kondigden in september aan miljoenen euro’s te investeren in productielijnen voor de medische maskers en speciale filters. Het symbolische ‘eerste’ mondkapje werd donderdag overhandigd aan John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.