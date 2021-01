Herintreden in de zorg? Dat gaat niet zomaar, vertellen oud-verpleegkundigen

Ziekenhuizen zijn dringend op zoek naar meer verpleegkundigen om de coronacrisis te kunnen doorstaan. De hoop is gevestigd op oud-verpleegkundigen of herintreders. Die willen graag, maar lopen regelmatig tegen struikelblokken aan. „Een herregistratie in het BIG-register kost veel geld, en je moet alles zelf uitzoeken.”