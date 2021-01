Verdachte in afpersingszaak Hedel 90 dagen langer in voorarrest

Het voorarrest van een van de verdachten in de afpersingszaak van fruitimporteur De Groot Fresh Group in Hedel is met negentig dagen verlengd. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem donderdag besloten. De verdachte werd op 22 december opgepakt in verband met een dreiging. Eerder besloot de raadkamer al het voorarrest van twee andere mannen met negentig dagen te verlengen. Zij zitten sinds 17 december vast voor brandstichting.