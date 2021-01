Wolf duikt op in Friesland

In het Friese nationaal park De Alde Feanen in de buurt van Eernewoude heeft dinsdag een wolf rondgelopen. Een wildcamera van natuurorganisatie It Fryske Gea heeft beelden van het dier gemaakt. Wolvendeskundigen van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging hebben vastgesteld dat het zeker om een wolf gaat, maakten zij donderdag bekend.