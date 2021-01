Catalaanse oud-minister wordt niet overgeleverd aan Spanje

De door Spanje gevraagde overlevering van de Catalaanse ex-minister Lluis Puig is in België opnieuw afgewezen. Het Spaanse hooggerechtshof dat eind 2019 een Europees aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd om Puig te kunnen berechten is daartoe niet bevoegd, oordeelt de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling.