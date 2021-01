Een man die dinsdag in Nijmegen vermoedelijk een 37-jarige man heeft doodgeschoten is nog niet gevonden. De man ging er na de schietpartij in een woning in de wijk Lankforst vandoor en is nog op de vlucht. De politie hield dinsdag wel vier andere mensen aan, maar denkt dat de voortvluchtige man de schutter is geweest, zegt een woordvoerster.