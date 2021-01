Ongeveer 103.000 mensen die in de langdurige zorg werken, zoals verpleeghuismedewerkers, hebben inmiddels een afspraak gemaakt om te worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Ze krijgen in de komende weken hun eerste dosis toegediend, en exact drie weken later een tweede prik om het vaccin effectiever te maken. Daarvoor zijn verspreid over het land 25 vaccinatielocaties opgebouwd.