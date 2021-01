Trump heeft zijn slogan ”Make America great again” voorgoed verkwanseld

Wie de dramatische ontwikkelingen in Washington volgt, heeft al snel de neiging in clichétermen te vervallen. Ze variëren zo ongeveer van bizar en absurd tot ronduit griezelig. En alle afkeurende bewoordingen daar tussenin. En ze kloppen vrijwel allemaal. Want ook al had menigeen roerige nadagen van het presidentschap van Donald Trump voorspeld, de gebeurtenissen van woensdagavond kunnen niet anders dan een gevoel van groeiende verbijstering achterlaten.