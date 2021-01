Beurzen niet onder indruk van onrust in Washington

De Europese aandelenbeurzen lieten donderdag een gemengd beeld zien. Beleggers namen wat gas terug na de sterke opmars in de afgelopen dagen. De onrust in Washington, waar aanhangers van president Trump het Capitool bestormden, had weinig impact op de beursvloeren. De hoop dat aankomend president Joe Biden met een omvangrijk steunpakket voor de Amerikaanse economie komt, bleef de aandelenkoersen ondersteunen.