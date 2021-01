Ook onrust in parlement Ghana over verkiezingsuitslag

Terwijl de wereld naar de bestorming van het Amerikaanse Congres keek, heeft het leger in Ghana een einde gemaakt aan een chaos van ruziënde volksvertegenwoordigers in het parlement in Accra, de hoofdstad van het West-Afrikaanse land. De uit de hand gelopen ruzie was net als aan de andere kant van de Atlantische Oceaan een gevolg van betwiste uitslagen van de verkiezingen. Er was nog een overeenkomst: het duurde lang voor de soldaten in actie kwamen om de chaos in het parlementsgebouw te beëindigen.