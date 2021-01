Marktaandeel Volvo Cars groeide ondanks coronacrisis in 2020

De Zweedse autofabrikant Volvo Cars heeft het ondanks de coronacrisis het afgelopen jaar beter gedaan dan concurrenten, meldt het bedrijf in halfjaarresultaten. Met name de grote vraag naar elektrische auto’s zorgde voor herstel van de gevolgen van de coronapandemie, waardoor het marktaandeel in alle verkoopregio’s groeide, aldus Volvo.